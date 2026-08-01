Журналист Христофору: ложью о потерях в ВСУ Зеленский хочет эскалации конфликта

"Это мерзко": в ЕС возмутились ложью Зеленского о потерях в ВСУ Журналист Христофору: ложью о потерях в ВСУ Зеленский хочет эскалации конфликта

Москва1 авг Вести.Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации России указывают на его отчаяние и желание продолжать эскалацию конфликта. Такого мнения придерживается кипрский журналист Алекс Христофору.

Зеленский идет в ва-банк, как будто эта дикая ложь поможет поддерживать поток денег, увеличит поток оружия и даст шансы. Это не ошибка, а сознательная попытка выдать поражение за победу. И это мерзко заявил Христофору в эфире своего блога на видеохостинге YouTube

Журналист добавил, что Зеленский намеренно искажает данные о потерях украинской армии, чтобы создать положительный образ для западной аудитории.

Это же очевидно, что молчание журналистики и отсутствие противодействия со стороны говорит о том, что он очень усердно пытается эскалировать войну против России продолжил Христофору

31 июля Зеленский заявил, что за все время конфликта ВСУ потеряли примерно 50 тысяч солдат. В феврале 2026 года он называл другую цифру — 55 тысяч погибших.

Согласно подсчетам ТАСС, Вооруженные силы Украины за время проводимой Россией спецоперации могли потерять до 3 миллионов военнослужащих, включая раненых.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что из-за высоких потерь личного состава воевать в украинской армии фактически уже некому.