В российском подполье заявили об участии в устранении полковника ВСУ Кононникова

В российском подполье заявили об участии в устранении полковника ВСУ В российском подполье заявили об участии в устранении полковника ВСУ Кононникова

Москва3 июл Вести.Пророссийское подполье причастно к ликвидации командира 154-й механизированной бригады ВСУ Владимира Кононникова. Об этом ТАСС сообщили в подполье.

Уточняется, что Кононников участвовал во вторжении в Курскую область.

Не без помощи подполья был устранен командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Кононников. Подробности раскрывать не можем, однако мы сыграли не последнюю роль в его ликвидации. Для киевского режима это может стать настоящим откровением сказал собеседник агентства

Как сообщалось, 29 июня командир 154-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Владимир Кононников был найден мертвым.