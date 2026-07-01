Москва1 июл Вести.Бойцы Вооруженных сил РФ ликвидировали майора украинского батальона "Полтава", который участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.

На краматорском направлении ликвидирован майор ВСУ Залесский Роман Тимофеевич. Ярый националист, участвующий в карательных операциях в Донбассе начиная с 2014 года, в какой-то момент был понижен в должности до заместителя командира роты батальона "Полтава" говорится в публикации

Ранее сообщалось, что военные российской армии ликвидировали офицера 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций Украины в зоне СВО.

Также ранее стало известно об уничтожении в зоне спецоперации литовского футболиста Игнаса Кайлюса, воевавшего за Вооруженные силы Украины.