Воевавшего за ВСУ литовского футболиста ликвидировали на Украине LRT: на Украине ликвидировали воевавшего за ВСУ литовского футболиста Кайлюса

Москва27 июн Вести.Литовский футболист Игнас Кайлюс, вступивший наемником в Вооруженные силы Украины (ВСУ), ликвидирован в зоне боевых действий, сообщил литовский портал LRT.

Игнас Кайлюс, пропавший без вести во время выполнения боевого задания в начале июня, погиб на Украине следует из сообщения

Наемнику из Литвы было 25 лет. Он воевал за ВСУ с февраля 2026 года в качестве помощника гранатометчика. В прошлом Кайлюс играл за дублирующий состав футбольного клуба "Судува".

15 июня военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил, что в зоне проведения спецоперации были ликвидированы двое наемников - американец Клейтон Эрик Мур и шотландец Стефан Тимоти Сиверс.

Как сообщил ИС "Вести" командир 31-го полка "Башкортостан" 25-й армии группировки войск "Запад" с позывным Восход, на Украине наемников больше не объединяют в отдельные подразделения в ВСУ, их перемешивают с украинцами, чтобы исключить возможность саботажа из-за отсутствия провизии или ротации.