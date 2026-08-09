Британского наемника ВСУ ликвидировали у Константиновки "Северный ветер": британского наемника ВСУ ликвидировали под Константиновкой

Москва9 авг Вести.В районе Константиновки в ДНР был ликвидирован британский наемник ВСУ Трэвис Ноулес. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Опознаны очередные уничтоженные иностранные наемники: Джейсон Морено был уничтожен российскими военнослужащими купянском направлении, а британец Трэвис Ноулес ликвидирован нашими военнослужащими в Константиновке говорится в сообщении

По данным канала, британец оказался 20-летним столяром без боевого опыта.

Ранее "Северный ветер" раскрыл новую схему переброски иностранных наемников на Украину - теперь их маршрут пролегает через Катар и Польшу.