Москва9 авгВести.В районе Константиновки в ДНР был ликвидирован британский наемник ВСУ Трэвис Ноулес. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
Опознаны очередные уничтоженные иностранные наемники: Джейсон Морено был уничтожен российскими военнослужащими купянском направлении, а британец Трэвис Ноулес ликвидирован нашими военнослужащими в Константиновкеговорится в сообщении
По данным канала, британец оказался 20-летним столяром без боевого опыта.
Ранее "Северный ветер" раскрыл новую схему переброски иностранных наемников на Украину - теперь их маршрут пролегает через Катар и Польшу.