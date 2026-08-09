В зоне СВО ликвидирован полковник ВСУ и иностранные наемники В зоне СВО ликвидировали полковника десантно-штурмовых войск ВСУ

Москва9 авг Вести.В зоне спецоперации ликвидирован полковник десантно-штурмовых войск ВСУ Вадим Репецкий и два иностранных наемника, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

6 августа 2026 года ликвидирован "офицер" ДШВ ВСУ полковник Репецкий Вадим Станиславович пишет Telegram-канал

В сообщении уточняется, что националист похоронен в селе Чукаловка недалеко от Ивано-Франковска. В самом городе кладбище переполнено воинскими захоронениями.

Кроме того, на купянском направлении уничтожен иностранный наемник Джейсон Морено, а в Константиновке ликвидирован британец Трэвис Ноулес. Последний оказался 20-летним столяром без боевого опыта, решившим отправиться на "сафари", отмечается в сообщении.