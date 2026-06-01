В зоне СВО ликвидирован полковник ВСУ, герой Украины Павел Лац Поддубный: в зоне СВО ликвидирован герой Украины Павел Лац

Москва1 июн Вести.В зоне спецоперации ликвидирован полковник ВСУ, герой Украины Павел Лац. Об этом военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале.

Военкор уточнил, что боевик был уничтожен на запорожском направлении.

В зоне СВО ликвидирован полковник ВСУ, герой Украины Павел Лац. На момент ликвидации занимал должность заместителя командира по психологической поддержке в в/ч Т0910. Как сообщается, его часть занималась строительством фортификационных сооружений, разминированием, охраной особо важных объектов, связанных с ГУР МОУ (Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. – Прим. ред.) отметил Поддубный

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике.