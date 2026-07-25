У Краматорска ликвидировали офицера ВСУ ТАСС: майор ВСУ Ревацкий ликвидирован под Краматорском

Москва25 июл Вести.Майор ВСУ Иван Ревацкий ликвидирован под Краматорском в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Отмечается, что офицер ВСУ был ликвидирован 21 июля.

...На краматорском направлении ликвидирован майор Ревацкий Иван Николаевич. Занимал должность офицера группы планирования штаба 1-го механизированного батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ говорится в сообщении

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