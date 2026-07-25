Москва25 июлВести.Майор ВСУ Иван Ревацкий ликвидирован под Краматорском в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на российских силовиков.
Отмечается, что офицер ВСУ был ликвидирован 21 июля.
...На краматорском направлении ликвидирован майор Ревацкий Иван Николаевич. Занимал должность офицера группы планирования штаба 1-го механизированного батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВСУговорится в сообщении
Ранее украинское издание "Страна" сообщало, что при ударе российских войск по военной выставке под Киевом погиб сотрудник спецслужб, полковник Эдуард Сиренко.