Подпольщик Лебедев: штаб ВСУ в Краматорске поразили во время инспекции ГУР

В подполье сообщили об ударе по штабу ВСУ в Краматорске в ДНР Подпольщик Лебедев: штаб ВСУ в Краматорске поразили во время инспекции ГУР

Москва21 апр Вести.По штабу Вооруженных сил Украины, расположенному в Краматорске Донецкой Народной Республики, нанесли удар. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его информации, удар нанесен с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Удар [нанесен] РСЗО по объекту в Краматорске, который источники на месте описывают как штаб. Примечательная деталь - совпадение по времени с визитом/проверкой со стороны структур ГУР МО Украины написал Лебедев

Ранее подпольщик рассказал, что Вооруженные силы России нанесли удары по военным и инфраструктурным объектам Украины, в результате чего была уничтожена крупная группа наемников украинской армии.