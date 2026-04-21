Москва21 апрВести.По штабу Вооруженных сил Украины, расположенному в Краматорске Донецкой Народной Республики, нанесли удар. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.
По его информации, удар нанесен с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО).
Удар [нанесен] РСЗО по объекту в Краматорске, который источники на месте описывают как штаб. Примечательная деталь - совпадение по времени с визитом/проверкой со стороны структур ГУР МО Украинынаписал Лебедев
Ранее подпольщик рассказал, что Вооруженные силы России нанесли удары по военным и инфраструктурным объектам Украины, в результате чего была уничтожена крупная группа наемников украинской армии.