СМИ сообщили о гибели еще одного гражданина Литвы на Украине LRT: на Украине погиб воевавший на стороне ВСУ литовец

Москва24 июн Вести.Гражданин Литвы Игнас Кайлюс, воевавший в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб во время выполнения боевого задания. Об этом сообщил литовский портал LRT со ссылкой на данные ресурса, отслеживающего информацию об иностранных бойцах, участвующих в конфликте на стороне ВСУ.

По информации издания, Кайлюс числился пропавшим без вести с начала июня. Позднее стало известно о его гибели.

Отмечается, что гражданин Литвы вступил в ряды украинской армии в феврале 2026 года и принимал участие в боевых действиях.

Как сообщает LRT, Кайлюс стал третьим литовцем, о гибели которого стало известно в связи с участием в конфликте на Украине. Ранее сообщалось о смерти Тадаса Тумаса и Томаса Валентелиса.