Израиль за два дня нанес удары по 150 объектам в Ливане

Армия Израиля понесла потери в Южном Ливане Израиль за два дня нанес удары по 150 объектам в Ливане

Москва6 июн Вести.Израильская армия (ЦАХАЛ) понесла новые потери в боях на юге Ливана. Погибли двое военнослужащих, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Так, погиб 23-летний капитан Шахар Гамла, который служил заместителем командира роты в элитном подразделении спецназа "Эгоз". Портал Ynet сообщил, что Гамла получил тяжелое ранение при ударе беспилотника и умер в больнице.

Другой военнослужащий - 21-летний сержант Охад Яари из пехотной бригады "Голани" - погиб в бою в Южном Ливане. Портал Ynet отметил, что причиной смерти стала "шальная пуля", военная полиция расследует обстоятельства гибели Яари.

Между тем за прошедшие два дня Израиль поразил более 150 объектов в Ливане.