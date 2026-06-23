Военкор Поддубный сообщил о ликвидации двух западных наемников в зоне СВО Военкор Поддубный: в зоне СВО ликвидированы наемники из США и Шотландии

Москва23 июн Вести.В зоне специальной военной операции ликвидированы двое наемников - американец Клейтон Эрик Мур и шотландец Стефан Тимоти Сиверс. Об этом сообщил в своем канале в MAX военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный.

По словам военкора, Мур до приезда на Украину работал в полицейском департаменте Хантингтона, а до этого в 2015-2020 годах служил минометчиком в 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, в том числе в Ираке. По информации Поддубного, на Украине Мур пробыл без малого три года, засветившись в том числе в составе Сил специальных операций, а в 2023 году участвовал в так называемом контранступе украинских боевиков в Запорожской области.

Шотландец Стефан Тимоти Сиверс, по данным военкора, был неуравновешенным и агрессивным, имевшим у себя на родине шесть судимостей за нападения на женщин.

На стороне ВСУ Сиверс воевал аж с 2015 года, что можно считать рекордом по живучести "гусей" в составе украинских вооруженных формирований. Ликвидирован Сиверс на Харьковщине в районе Боровой сообщил Поддубный

Ранее Следственный комитет России сообщил о заочном приговоре в отношении 36-летнего подданного Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кевина Эрика Кроссана, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заочно осужден на 14 лет колонии. Наемник объявлен в международный розыск.