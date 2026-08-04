ВСУ направили под Запорожье 30 наемников из США из-за тяжелой обстановки

ВСУ направили в Запорожскую область 30 военнослужащих США ВСУ направили под Запорожье 30 наемников из США из-за тяжелой обстановки

Москва4 авг Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область 30 американских военных специалистов, заявил источник ТАСС.

Решение принято из-за усложнившейся оперативной обстановки на запорожском направлении. При этом присутствие западных специалистов в рядах ВСУ остается точечным, отметил источник.

На Херсонском направлении также произошли изменения, иностранные наемники ВСУ прекратили прямое участие в боевых столкновениях. Большое количество наемников переброшено на более уязвимые участки фронта, а оставшиеся стремятся избегать прямого противостояния, пояснил источник.

Между тем в международный розыск объявлены 982 иностранных наемника ВСУ.

Количество наемников на упомянутых направлениях сократилось, они все чаще выбирают сдачу в плен как единственную возможность сохранить жизнь.

Воевавшего в рядах ВСУ ирландского наемника Тирнана О’Донована заочно приговорили в Донецкой Народной Республике (ДНР) к 14 годам тюремного заключения.