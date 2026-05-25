Москва25 маяВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении из Запорожья насильно увозили из региона качественных специалистов народного хозяйства, сообщается в эксклюзивном репортаже "Комсомольской правды".
На нехватку рабочих рук корреспонденту издания пожаловался один из жителей Запорожья, 52-летний фермер Кирилл из Токмакского района. По его словам, силы ВСУ, когда уходили, насильно вывозили с территории области хороших рабочих и специалистов, чтобы те не достались России.
Также фермер отметил, что работе в поле сильно вредят атаки БПЛА противника.
Трудно работать из-за беспилотников. Их как комаров летом. Минируют поля иногдасказал житель Запорожья
Запорожская область была включена в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного на освобожденной от ВСУ территории региона в сентябре 2022 года.