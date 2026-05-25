ВСУ при уходе из Запорожья насильно увозили на Украину хороших специалистов

Москва25 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении из Запорожья насильно увозили из региона качественных специалистов народного хозяйства, сообщается в эксклюзивном репортаже "Комсомольской правды".

На нехватку рабочих рук корреспонденту издания пожаловался один из жителей Запорожья, 52-летний фермер Кирилл из Токмакского района. По его словам, силы ВСУ, когда уходили, насильно вывозили с территории области хороших рабочих и специалистов, чтобы те не достались России.

Также фермер отметил, что работе в поле сильно вредят атаки БПЛА противника.

Трудно работать из-за беспилотников. Их как комаров летом. Минируют поля иногда сказал житель Запорожья

Запорожская область была включена в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного на освобожденной от ВСУ территории региона в сентябре 2022 года.