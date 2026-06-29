Москва29 июн Вести.Командир 154-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Владимир Кононников был найден мертвым.

Соответствующая публикация появилась на странице украинского оперативного командования "Юг" в социальной сети.

В сообщении указывается, что комбриг был обнаружен уже без признаков жизни, а также со следами огнестрельного ранения.

По данным полиции подконтрольной Киеву части Запорожской области, признаков насильственной смерти на теле Кононникова не зафиксировано. Начато расследование по статье "умышленное убийство".

Более подробной информации о случившемся не раскрывается.

Ранее сообщалось, что военнослужащий ВСУ погиб при подрыве приобретенного через интернет скутера, который, как выяснилось, был заминирован.