В "Офицерах России" указали на разрыв Украины с цивилизованным миром Михайлов: Киев разорвал связь с цивилизованным миром, вернув прах Коновальца

Москва14 авг Вести.Возращение останков главаря Организации украинских националистов (ОУН, признана в РФ террористической организацией) Евгения Коновальца демонстрирует разрыв Украины с цивилизованным миром.

Об этом рассказал руководитель центрального исполкома Общероссийской организации "Офицеры России" генерал‑лейтенант полиции Александр Михайлов агентству ТАСС.

Политики Украины навсегда разорвали свои отношения с цивилизованным миром. Дело в том, что ОУНовцы, бандеровцы и "лесные братья" давно считаются военными преступниками и осуждены во всем цивилизованном мире заявил Михайлов

По его словам, эта ситуация свидетельствует о полной преемственности главы киевского режима Владимира Зеленского и "этих преступников, которые существовали в годы Великой Отечественной войны".

Останки Евгения Коновальца, эксгумированные ранее в нидерландском Роттердаме, доставили на Украину 13 августа.

О планах вернуть на Украину останки лидеров ОУН для последующего перезахоронения Зеленский рассказал в мае. Прах одного из них - Андрея Мельника - уже перезахоронили с почестями. Он назвал деятелей ОУН людьми, которые защищали идею независимости Украины.