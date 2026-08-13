Останки главаря ОУН Коновальца доставили на Украину с целью перезахоронения

Останки одного из лидеров ОУН доставили на Украину для перезахоронения Останки главаря ОУН Коновальца доставили на Украину с целью перезахоронения

Москва13 авг Вести.Останки главаря Организации украинских националистов (ОУН, признана в РФ террористической организацией) Евгения Коновальца, эксгумированные ранее в нидерландском Роттердаме, доставили на Украину.

По информации Закарпатской областной военной администрации, останки Коновальца завезли через пункт пропуска "Ужгород", оттуда их отправят в Киев для дальнейшего перезахоронения на национальном военном мемориальном кладбище.

Закарпатье первым встретило прах полковника Евгения Коновальца говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что намерен вернуть на Украину останки лидеров ОУН для последующего перезахоронения. Прах одного из них - Андрея Мельника - уже перезахоронили с почестями. Он назвал деятелей ОУН людьми, которые якобы защищали идею независимости Украины.