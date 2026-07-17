На Украине намерены перезахоронить еще одного главаря ОУН Киев планирует перезахоронение главаря ОУН Коновальца

Москва17 июл Вести.Украинские власти планируют перезахоронение одного из главарей "Организации украинских националистов" (ОУН, признана экстремистской, запрещена в РФ) Евгения Коновальца. Об этом пишут украинские СМИ.

Соответствующее поручение дал кабмин Украины. Тело из Нидерландов должны перевезти в Киевскую область – на территорию Национального военного мемориального кладбища.

Взаимодействие с уполномоченными органами Нидерландов по вопросам получения разрешений на эксгумацию останков Коновальца, а также для обеспечения их перевозки на Украину должно быть обеспечено министерством иностранных дел говорится в публикации

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что намерен вернуть на Украину останки лидеров ОУН для последующего перезахоронения. Прах одного из них - Андрея Мельника - уже перезахоронили с почестями.