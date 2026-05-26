Медведев призвал Зеленского бояться духа его деда после перезахоронения нацистов

Москва26 мая Вести.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому опасаться духа его деда-фронтовика Великой Отечественной войны из-за его желания перезахоронить на Украине останки коллаборационистов.

Ранее Зеленский заявил о планах вернуть на Украину останки лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ как экстремистская) для перезахоронения.

Эй, урод в зеленом, не страшно, что твой дед ночью придёт за тобой и задушит костлявой рукой? Или что щирі українці (искренние украинцы - перевод) повесят тебя за утрату значительной части страны, припомнив происхождение и танцы с москалями Написал Медведев в своем канале в MAX

Ранее на Украине перезахоронили прах одного из лидеров ОУН Андрея Мельника. С осуждением перезахоронения праха Мельника затем выступили представители мемориального комплекса "Яд Вашем", посвященного холокосту.