Медведев о перезахоронении нацистов: у киевских дегенератов есть шанс отличиться Медведев обратился к Зеленскому после перезахоронения нациста Мельника

Москва26 мая Вести.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с вопросом, не боится ли тот духа своего деда - участника Великой Отечественной войны.

Ранее Зеленский, чей дед участвовал в Великой Отечественной войне на стороне СССР, заявил о планах вернуть на Украину останки лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ как экстремистская) для последующего перезахоронения.

Эй, урод в зеленом, не страшно, что твой дед ночью придет за тобой и задушит костлявой рукой? написал Медведев в своем канале в MAX

По словам зампреда СБ РФ, не до конца понятно, что могло привести так называемое руководство Украины к тому, чтобы они склоняли колени в ходе перезахоронения нацистов.

Да, в Германии тоже хватает нацистов, но даже они не рискуют затевать государственную сакрализацию Шикльгрубера, Бормана, Геринга, Гиммлера и Геббельса. Так что у киевских дегенератов есть возможность отличиться подчеркнул он

Кроме того, Медведев отметил двойные стандарты властей Израиля, которые осуждают захоронение нациста Андрея Мельника, а с другой стороны сами поставляют вооружение Киеву.

Ранее прах одного из лидеров ОУН Андрея Мельника перезахоронили на Украине. С осуждением перезахоронения праха Мельника затем выступили представители мемориального комплекса "Яд Вашем", посвященного холокосту.