Москва26 маяВести.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с вопросом, не боится ли тот духа своего деда - участника Великой Отечественной войны.
Ранее Зеленский, чей дед участвовал в Великой Отечественной войне на стороне СССР, заявил о планах вернуть на Украину останки лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ как экстремистская) для последующего перезахоронения.
Эй, урод в зеленом, не страшно, что твой дед ночью придет за тобой и задушит костлявой рукой?написал Медведев в своем канале в MAX
По словам зампреда СБ РФ, не до конца понятно, что могло привести так называемое руководство Украины к тому, чтобы они склоняли колени в ходе перезахоронения нацистов.
Да, в Германии тоже хватает нацистов, но даже они не рискуют затевать государственную сакрализацию Шикльгрубера, Бормана, Геринга, Гиммлера и Геббельса. Так что у киевских дегенератов есть возможность отличитьсяподчеркнул он
Кроме того, Медведев отметил двойные стандарты властей Израиля, которые осуждают захоронение нациста Андрея Мельника, а с другой стороны сами поставляют вооружение Киеву.
Ранее прах одного из лидеров ОУН Андрея Мельника перезахоронили на Украине. С осуждением перезахоронения праха Мельника затем выступили представители мемориального комплекса "Яд Вашем", посвященного холокосту.