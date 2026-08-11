Посольство России в Гааге прокомментировало эксгумацию останков главаря ОУН Посольство РФ: Киев побирается по всей Европе, собирая останки нацистов

Москва11 авг Вести.В посольстве России в Гааге отреагировали на эксгумацию в Роттердаме останков главаря ОУН (признана экстремистской, запрещена в РФ) Евгения Коновальца для перезахоронения на Украине. Там отметили, что Киев "побирается по всей Европе", собирая останки сторонников нацизма.

Ранее представитель мэра Роттердама Питер Бас Симонс подтвердил РИА Новости, что на кладбище Кросвейк была проведена эксгумация останков украинского боевика.

В посольстве сообщили, что таким образом приоритеты нынешнего киевского режима демонстрируются всему миру.

Поэтому они и побираются сейчас по всей Европе, пытаясь собрать и перезахоронить у себя всякую нацистскую нечисть заявили агентству в российской дипмиссии

Ранее стало известно, что украинские власти планируют перезахоронить Коновальца. Его останки собираются перевезти в Киевскую область. Соответствующее поручение дал кабмин Украины.