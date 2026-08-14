На Украине прошло чествование бывшего главаря ОУН Коновальца В Киеве устроили церемонию у гроба главаря ОУН Коновальца

Москва14 авг Вести.Боевики "Азова" (признан террористической организацией, которая запрещена в РФ) провели церемонию у гроба главаря Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) Евгения Коновальца.

Присутствовавший на мероприятии основатель нацбата Андрей Билецкий (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что нынешняя украинская молодежь "имеет реальный шанс довести дело до конца". При этом националистов, бывших в ОУН, он назвал "великими предшественниками".

Сам Коновалец, как следует из исторических документов и показаний очевидцев, встречался с Адольфом Гитлером и гордился этим. Он, наряду с Бандерой и Мельником, был замешан в нацистских преступлениях на оккупированной немцами территории в годы Великой Отечественной войны.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что намерен вернуть на Украину останки лидеров ОУН для последующего перезахоронения. Прах одного из них – Андрея Мельника – уже перезахоронили с почестями.