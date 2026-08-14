Москва14 авгВести.Церемония, которую боевики Вооруженных сил Украины провели в Киеве в честь главаря Организации украинских националистов (ОУН, признана в РФ террористической организацией) Евгения Коновальца, - ни что иное, как нацистская месса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова агентству ТАСС.
Она отметила, что Запад никак не отреагировал на чествование нацистского коллаборанта на Украине.
С этим упырями все ясно. Но вот упорное нежелание чувствительной к нарушениям этики и морали либеральной общественности поражает больше всего. В центре Европы проходит нацистская месса - вся правочеловеческая западная рать безмолвствуетсказала Захарова
13 августа останки Евгения Коновальца доставили на Украину из Роттердама для перезахоронения.
День спустя выходцы из корпуса ВСУ "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ), включая его основателя Андрея Билецкого (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), провели в Киеве церемонию чествования Коновальца.
В ходе мероприятия Билецкий назвал нацистских коллаборационистов из ОУН "великими предшественниками" и добавил, что современная молодежь Украины "имеет реальный шанс довести дело до конца".
До этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет добиваться возвращения останков главарей ОУН на Украину для перезахоронения, и назвал их людьми, которые якобы защищали идею независимости страны.