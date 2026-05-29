Захарова предположила, что Зеленский мог и не появиться на свет Захрова: если бы ОУН восторжествовали, Зеленский не появился бы на свет

Москва29 мая Вести.Если бы члены Организации украинский националистов (ОУН - признана экстремистской и запрещена в РФ) добились своих целей в период Великой Отечественной войны, глава киевского режима Владимир Зеленский не появился бы на свет. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram‑канале.

Так дипломат прокомментировала тот факт, что на Украине торжественно перезахоронили прах одного из лидеров ОУН Андрея Мельника.

Удивительно не то, что на Украине возрождают нацизм (это хорошо известно), а то, что если бы Мельник и его прихвостни из ОУН восторжествовали, дед Зеленского стал бы не героем войны и командиром стрелковой роты, а закончил свой путь в газовой камере. И никакого Зеленского на свете не было бы. Семью Зеленского немцы совместно с коллаборационистами из числа сторонников мельниковцев заморили бы в концлагерях заявила Захарова

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя перезахоронение праха Мельника, обратился к Зеленскому с вопросом, не боится ли тот духа своего деда - участника Великой Отечественной войны.