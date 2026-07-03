Останки погибших солдат ВСУ складировали в заброшенных домах, пишет ТАСС ТАСС: тела погибших бойцов ВСУ складировали в заброшенных домах

Москва3 июл Вести.Командование 4-го батальона 119-й бригады теробороны ВСУ разместило останки погибших украинских солдат в заброшенных домах в селе Великий Прикол Сумской области, сообщили агентству ТАСС в российских силовых структурах.

Уточняется, что все оборудованные для этого дома "внезапно" сгорели в ходе боевых действий вместе с останками бойцов.

Командование 4-го батальона 119-й отдельной бригады теробороны уведомило родственников пропавших без вести солдат подразделения, что сотни останков были складированы в импровизированных моргах, оборудованных в заброшенных домах в селе Большой (Великий) Прикол передает агентство со ссылкой на источники

Ранее сообщалось, что военнослужащий российской группировки войск "Восток" нейтрализовал украинский FPV-дрон ударом палки во время штурмовых действий.