ТАСС: ВСУ складируют десятки тел погибших солдат в жилых строениях под Сумами

Москва14 апр Вести.Вооруженные силы Украины складируют десятки тел своих погибших солдат в ранее жилых строениях Мирополья в Сумской области.

Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Вдовы украинских солдат жалуются в соцсетях, что в некогда жилых строениях Мирополья складированы десятки тел их родных и близких сказал собеседник агентства

Он указал, что в официальных отписках командование 14-й армейского корпуса ВСУ "жалуется на отсутствие эвакуационного транспорта".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские Вооруженные силы установили контроль над населенным пунктом Миропольское в Сумской области.