Москва14 апрВести.Вооруженные силы Украины складируют десятки тел своих погибших солдат в ранее жилых строениях Мирополья в Сумской области.
Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Вдовы украинских солдат жалуются в соцсетях, что в некогда жилых строениях Мирополья складированы десятки тел их родных и близкихсказал собеседник агентства
Он указал, что в официальных отписках командование 14-й армейского корпуса ВСУ "жалуется на отсутствие эвакуационного транспорта".
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские Вооруженные силы установили контроль над населенным пунктом Миропольское в Сумской области.