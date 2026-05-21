Москва21 маяВести.В Сумах из-за переполненности кладбищ и роста преступности появилась практика двойных захоронений, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Из-за ситуации местная полиция планирует установить видеокамеры на Центральном и Барановском кладбищах, объяснили собеседники журналистов.
Данная инициатива местной полиции связана с регулярными случаями двойных захоронений, когда в свежие могилы украинских солдат дополнительно хоронят убитых в преступных разборках местных жителейрассказали российские силовики
Кроме того, в городе участились случаи осквернения могил боевиков.
Такие случаи все чаще связаны со своеобразной местью родственников насильно мобилизованных солдат, которые разрушают надгробия офицеров ВСУ, причастных к смерти подчиненного личного составаподытожили собеседники агентства
Ранее российские силовики сообщили, что украинские боевики несут большие потери на сумском направлении, из-за чего вынуждены перебрасывать подкрепления на это направление.
Они отметили, что большие потери ВСУ подтверждают публикации украинских волонтеров и анализ некрологов.