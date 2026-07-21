Москва21 июлВести.Сдавшийся в плен в Харьковской области украинский солдат застрелил двоих сослуживцев, пытавшихся заманить бойцов ВС РФ на заминированный участок.
По данным Telegram-канала "Северный ветер", в районе села Артельное Харьковской области в ходе стрелкового боя была уничтожена группа украинских националистов, один солдат из бригады территориальной обороны взят в плен.
Выяснилось, что он застрелил двух своих сослуживцев.
Они пытались ложными действиями убедить наших штурмовиков в своей готовности сложить оружие и вынудить российских военнослужащих выйти на заминированный участок местностиговорится в сообщении Telegram-канала