Москва21 июл Вести.Сдавшийся в плен в Харьковской области украинский солдат застрелил двоих сослуживцев, пытавшихся заманить бойцов ВС РФ на заминированный участок.

По данным Telegram-канала "Северный ветер", в районе села Артельное Харьковской области в ходе стрелкового боя была уничтожена группа украинских националистов, один солдат из бригады территориальной обороны взят в плен.

Выяснилось, что он застрелил двух своих сослуживцев.