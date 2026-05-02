Эксперты – о глубоком моральном кризисе в подразделениях ВСУ ВГА Харьковской области прокомментировало убийство офицера ВСУ в ходе мятежа

Москва2 мая Вести.Убийство офицера ВСУ в ходе мятежа украинских военнослужащих в Харьковской области говорит о глубоком кризисе морально-психологического состояния в рядах украинской армии. Об этом заявили в пресс-службе управления внутренних дел военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области.

В селе Малая Шапковка в Купянском районе сводное штурмовое подразделение отказалось выполнять боевую задачу, и в итоге солдаты застрелили замкомандира роты капитана Сергея Маловичко. Он служил в 15-й бригаде оперативного назначения, которая входит в корпус "Азов" (признан террористической организацией в России). Предыдущие решения этого офицера уже приводили к массовым потерям.

Как говорится в Telegram-канале военно-гражданской администрации Харьковской области, этот инцидент свидетельствует о глубоком кризисе морально-психологического состояния в украинских подразделениях.

По мнению представителей ВГА, нынешнее ЧП - это следствие критической потери доверия к офицерскому составу, экстремального истощения личного состава и осознания бессмысленности дальнейших штурмовых действий.