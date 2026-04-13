Москва13 апр Вести.На краснолиманском направлении специальной военной операции подразделения Армии России продвигаются вдоль реки Северский Донец. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он рассказал о последних изменениях на линии фронта.

На краснолиманском направлении мы также фиксируем продвижение наших подразделений вдоль реки Северский Донец. Также мы видим улучшение позиции в направлении населенных пунктов Татьяновка и Пришиб сообщил Пушилин

Ранее глава ДНР рассказал: подразделения Армии России лишили путей снабжения гарнизон противника в Татьяновке.