Москва13 апрВести.На краснолиманском направлении специальной военной операции подразделения Армии России продвигаются вдоль реки Северский Донец. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Он рассказал о последних изменениях на линии фронта.
На краснолиманском направлении мы также фиксируем продвижение наших подразделений вдоль реки Северский Донец. Также мы видим улучшение позиции в направлении населенных пунктов Татьяновка и Пришибсообщил Пушилин
Ранее глава ДНР рассказал: подразделения Армии России лишили путей снабжения гарнизон противника в Татьяновке.