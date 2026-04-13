Москва13 апр Вести.На краснолиманском направлении специальной военной операции подразделения ВС РФ лишили гарнизон противника в Татьяновке путей снабжения. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Мы видим улучшение позиции в направлении населенных пунктов Татьяновка и Пришиб. В районе Татьяновки с учетом продвижения в районе Светогорска наши подразделения лишили путей снабжения гарнизон противника, как раз находящийся в Татьяновке сообщил Пушилин

В том же интервью глава ДНР сообщил об ожесточенных боях в районе промзоны и железнодорожного вокзала в Константиновке.