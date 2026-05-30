Москва30 мая Вести.Русскоязычный пассажир устроил дебош в самолете авиакомпании United Airlines в США, из-за чего лайнеру пришлось экстренно сесть, пишет издание Daily Mail.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу вечером на борту самолета, летевшего из Чикаго в Миннеаполис.

…Буйный пассажир попытался ворваться в кабину пилотов говорится в сообщении

По данным очевидцев, пассажир в синей рубашке кричал что-то на русском языке, указывает издание.

Лайнер экстренно приземлился в аэропорту округа Дейн в штате Висконсин, дебошира вывели в сопровождении нескольких полицейских.

