В Сургуте из-за конфликта пассажиров на борту сел самолет Москва – Иркутск

Москва19 мая Вести.Летевший из Москвы в Иркутск самолет совершил посадку в аэропорту Сургута Ханты-Мансийского автономного округа. Причиной стал возникший на борту конфликт пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Приземление прошло штатно, уточняется в сообщении.

Как отметил источник агентства в силовых структурах региона, по предварительным данным, одного из пассажиров, который буйно вел себя, доставили в отдел полиции.