Москва19 маяВести.Летевший из Москвы в Иркутск самолет совершил посадку в аэропорту Сургута Ханты-Мансийского автономного округа. Причиной стал возникший на борту конфликт пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.
Приземление прошло штатно, уточняется в сообщении.
Приземлился самолет благополучно, соблюдение прав, ожидающих вылета пассажиров, на контролезаявили в пресс-службе ведомства
Как отметил источник агентства в силовых структурах региона, по предварительным данным, одного из пассажиров, который буйно вел себя, доставили в отдел полиции.