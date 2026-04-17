Москва17 апр Вести.Воздушная гавань Братск в Иркутской области временно не принимает и не отправляет авиарейсы из-за непогоды, сообщила пресс-служба аэропорт в Telegram-канале.

Уважаемые пассажиры, в связи со снегопадом аэропорт Братск временно закрыт на прием и отправку воздушных судов до 13.00 (время местное) (08.00 мск – ред.) отметили в сообщении

Там также рассказали, что рейс S3041 из Москвы ушел на запасной аэродром в Иркутск, а борт S6443 из Иркутска вернулся в аэропорт отправления.

Ожидающие вылета пассажиры обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными стандартами и правилами авиакомпаний, заверили в пресс-службе воздушного порта.