Москва3 июнВести.В Иркутской области из-за состояния взлетно-посадочной полосы приостановлена работа аэропорта Киренск. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Оператор аэродрома ООО "Аэропорт Киренск" принял решение о приостановке приема самолетов из-за неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосыговорится в сообщении пресс-службы в мессенджере MAX
Отмечается, что при этом там могут приземляться воздушные суда санитарной авиации, вертолеты и самолеты авиалесоохраны и МЧС.
По словам заместителя председателя правительства Александра Суханова, для обеспечения транспортной доступности сейчас прорабатывается вопрос увеличения числа автобусов к ближайшей железнодорожной станции и пассажирских вертолетных перевозок из Киренска в Ербогачен.