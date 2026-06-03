Аэропорт Киренск в Иркутской области приостановил работу из-за состояния полосы В Иркутской области из-за состояния ВПП приостановлена работа аэропорта Киренск

Москва3 июн Вести.В Иркутской области из-за состояния взлетно-посадочной полосы приостановлена работа аэропорта Киренск. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Оператор аэродрома ООО "Аэропорт Киренск" принял решение о приостановке приема самолетов из-за неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы говорится в сообщении пресс-службы в мессенджере MAX

Отмечается, что при этом там могут приземляться воздушные суда санитарной авиации, вертолеты и самолеты авиалесоохраны и МЧС.

По словам заместителя председателя правительства Александра Суханова, для обеспечения транспортной доступности сейчас прорабатывается вопрос увеличения числа автобусов к ближайшей железнодорожной станции и пассажирских вертолетных перевозок из Киренска в Ербогачен.