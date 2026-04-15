Суд на Сахалине приговорил мужчину к 5 годам колонии за авиадебош

Москва15 апр Вести.Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор 40-летнему жителю Оренбургской области по делу о хулиганстве в самолете, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Мужчина находился в лайнере на рейсе из Москвы в Южно-Сахалинск, когда совершил действия сексуального характера рядом с малолетним ребенком. Осужденный в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Неправомерное поведение пресек один из пассажиров, с которым осужденный в дальнейшем вступил в конфликт, выражаясь при этом грубой нецензурной бранью отметили в прокуратуре

Дебошира приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также мужчина должен будет оплатить штраф в размере 400 тысяч рублей и компенсацию морального вреда матери несовершеннолетнего потерпевшего в размере 200 тысяч рублей.