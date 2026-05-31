В Финляндии возмутились визитом боевиков "Азова" в парламент страны Малинен: в общество Финляндии пытаются интегрировать украинских нацистов

Москва31 мая Вести.Финское общество столкнулось с позорным решением властей, которые допустили визит боевиков украинского националистического батальона "Азов" (запрещенная в РФ террористическая организация) в парламент страны. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

На своей странице в соцсети X он отметил, что это выглядит как попытка вновь интегрировать нацистов в финское общество.

Последние покинули Финляндию осенью 1944 года после того, как сожгли Лапландию дотла. Не могу поверить, во что превратилась наша страна! написал Малинен

Малинен также призвал европейские страны дистанцироваться от Украины, отметив, что ее руководство превратилось в "яму грязи".

Ранее финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема осудил визит представителей "Азова" в парламент Финляндии. Он отметил, что, хотя приглашение боевиков само по себе является бестактным шагом, ряд членов финского парламента "прославляли их, как героев".