Москва30 мая Вести.Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема осудил визит боевиков "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация) в парламент Финляндии. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети X.

Я могу лишь выразить осуждение такого ужасного решения - приглашения этих нацистов в финский парламент​​​. Позор! написал он

Мема добавил, что несмотря на то, что приглашение боевиков в финский парламент само по себе — бестактный шаг, некоторые члены финского парламента приветствовали их и "прославляли, как героев". По его мнению, тенденция прославления нацизма в Финляндии продолжается, что особенно опасно на фоне напряженных отношений с Россией.