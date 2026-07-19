Взятые в плен боевики ВСУ пытались записать в Константиновке видео флаговтыка

Плененные в Константиновке всушники-флаговтыкатели поблагодарили бойцов ВС РФ Взятые в плен боевики ВСУ пытались записать в Константиновке видео флаговтыка

Москва19 июл Вести.Военнослужащие 425-го полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Скала", взятые в плен российскими бойцами, выразили благодарность сохранивших им жизнь солдатам. Соответствующее видео распространило Минобороны России.

Пленные боевики Евгений Мосин и Сергей Столярский рассказали, что командование ВСУ направило их в Константиновку на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), чтобы установить украинские флаги.

Однако, поскольку территория города находится под контролем Вооруженных сил России, военнослужащие ВСУ были захвачены в плен подразделением группировки "Юг".

Нас послали в город Константиновка, зная, что она находится под контролем российских солдат. Наши побратимы погибли, нас оставили в живых... Спасибо четвертой бригаде ... Слава Российской Федерации! заявили пленные в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ

На кадрах видно, как Мосин и Столярский сначала держат в руках украинские флаги с изображениями главы киевского режима Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а затем бросают их на землю и разворачивают российский триколор.

18 июля Минобороны России рассказало об очередной попытке киевского режима заявить о "возвращении" Константиновки под свой контроль с помощью постановочного видео с флаговтыкателями.