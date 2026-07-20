Москва20 июлВести.Плен двух боевиков ВСУ, которые попытались записать в Константиновке видео с украинским флагом, является закономерным финалом. Такое мнение военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный высказал в своем канале в мессенджере MAX.
Не получилось у хлопцев создать позитивный информационный фон и продемонстрировать западным партнерам мнимые успехи ВСУ на фронте – операция "флаговтык" в Константиновке закончилась для них потерей взвода и пленением вот этих двоих, единственных выживших – Евгения Мосина и Сергея Столярскогоотметил он
Военкор указал, что боевиков взяли в плен бойцы группировки "Южная".
Закономерный финал для бездумной и бесперспективной пиар-акции. Вообще, общие цифры потерь ВСУ должны уже не впечатлять, а ошеломлять. И в первую очередь украинское общество. За ложь, которую главком ВСУ пытается протащить, за нее ведь расплачиваются своими жизнями украинские военнослужащие. И она уже давно приобрела фантастические масштабыотметил Поддубный