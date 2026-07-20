Поддубный: операция "флаговтык" в Константиновке для ВСУ обернулась пленом Военкор Поддубный назвал закономерным финалом плен двух боевиков ВСУ с флагом

Москва20 июл Вести.Плен двух боевиков ВСУ, которые попытались записать в Константиновке видео с украинским флагом, является закономерным финалом. Такое мнение военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный высказал в своем канале в мессенджере MAX.

Не получилось у хлопцев создать позитивный информационный фон и продемонстрировать западным партнерам мнимые успехи ВСУ на фронте – операция "флаговтык" в Константиновке закончилась для них потерей взвода и пленением вот этих двоих, единственных выживших – Евгения Мосина и Сергея Столярского отметил он

Военкор указал, что боевиков взяли в плен бойцы группировки "Южная".