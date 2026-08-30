Песков: эффект от ударов по военной инфраструктуре Украины заметен

В Кремле прокомментировали удары по инфраструктуре киевского режима Песков: эффект от ударов по военной инфраструктуре Украины заметен

Москва30 авг Вести.Эффект от ударов Вооруженных сил России по инфраструктуре ВСУ виден невооруженным глазом. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия бьет только по военным и околовоенным объектам Украины.

Мы сейчас видим достаточно системные удары. Эффект заметен невооруженным взглядом пояснил Песков

По его словам, киевский режим получит адекватный ответ России в случае активизации ударов БПЛА.

ВС РФ продолжили утром 30 августа наносить удары по целям в Киеве. По данным украинских СМИ, огонь охватил ряд объектов на правом берегу Днепра, над городом виден густой дым.