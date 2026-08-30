Москва30 авгВести.ВС РФ продолжают утром 30 августа наносить удары по целям в Киеве. По данным украинских СМИ, огонь охватил ряд объектов на правом берегу Днепра, над городом виден густой дым. Сообщается о взрывах в Павлограде Днепропетровской области.
Кроме того, по Харькову нанесена серия ударов ракет и дронов. Прилеты фиксировались в подконтрольном киевскому режиму Запорожье. Утром продолжается ликвидация пожара в Голосеевском районе.
Именно оттуда валит столб дыма, который видно на весь Киевговорится в публикации
В Подольском районе загорелось нежилое сооружение. Горит склад, который использовался для хранения военных грузов. Дым над Киевом стоит уже третьи сутки.
После российского удара по складу боеприпасов в селе Милая Киевской области глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что арсенал находился рядом с жилыми домами.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области в результате уничтожения командного пункта украинских боевиков ликвидирован начальник отделения радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки вооруженных сил Украины (ВСУ). Подтверждены потери среди офицерского состава ВСУ.