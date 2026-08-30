Войска РФ продолжают наносить удары по целям в Киеве ВС РФ поразили новые цели в Киеве

Москва30 авг Вести.ВС РФ продолжают утром 30 августа наносить удары по целям в Киеве. По данным украинских СМИ, огонь охватил ряд объектов на правом берегу Днепра, над городом виден густой дым. Сообщается о взрывах в Павлограде Днепропетровской области.

Кроме того, по Харькову нанесена серия ударов ракет и дронов. Прилеты фиксировались в подконтрольном киевскому режиму Запорожье. Утром продолжается ликвидация пожара в Голосеевском районе.

Именно оттуда валит столб дыма, который видно на весь Киев говорится в публикации

В Подольском районе загорелось нежилое сооружение. Горит склад, который использовался для хранения военных грузов. Дым над Киевом стоит уже третьи сутки.

После российского удара по складу боеприпасов в селе Милая Киевской области глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что арсенал находился рядом с жилыми домами.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области в результате уничтожения командного пункта украинских боевиков ликвидирован начальник отделения радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки вооруженных сил Украины (ВСУ). Подтверждены потери среди офицерского состава ВСУ.