На Украине начали расследование после пожара на складе боеприпасов под Киевом

Зеленский признал хранение боеприпасов в жилой застройке под Киевом На Украине начали расследование после пожара на складе боеприпасов под Киевом

Москва29 авг Вести.Склад боеприпасов в селе Милая Киевской области находился рядом с жилой застройкой. В этом признался глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале.

В Минобороны России ранее заявили, что российские войска нанесли удар по складу боеприпасов ООО "Фаер поинт" в населенном пункте Милая под Киевом. Отмечалось, что на объекте хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности FP-1 и FP-2.

Есть нормы: боеприпасов рядом с домами другой жилой застройки быть не может написал Зеленский

По его словам, сотрудники Нацполиции и Службы безопасности Украины начали досудебное расследование. Кроме того, возбуждено уголовное дело о служебной халатности.

Крупный пожар с последующей детонацией в Милой начался вечером в пятницу. В тушении задействовали более 300 сотрудников спасательных служб. Движение по проходящей рядом трассе М-06 Киев – Чоп перекрыто.