На Украине поражены склады с комплектующими для ракет "Фламинго" и дронов FP-2

ВС РФ уничтожили склады с компонентами украинских ракет "Фламинго" и дронов FP-2 На Украине поражены склады с комплектующими для ракет "Фламинго" и дронов FP-2

Москва29 авг Вести.Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по транспортно-логистическому центру, внутри которого были расположены склады для хранения комплектующих украинских дальнобойных ракет "Фламинго". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен по центру "Фим сервис" в Чайках в Киевской области. Российская армия использовала ударные беспилотные летательные аппараты и высокоточное оружие воздушного базирования.

Также в населенном пункте Милая был уничтожен склад ООО "Фаер поинт", в котором хранились боеприпасы, а также комплектующие для беспилотников FP-1/FP-2.

Ранее ВС РФ также нанесли удары по шести хранилищам в порту Одессы. Там находилось военное имущество боевиков киевского режима.