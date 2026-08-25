Москва25 авгВести.Российские войска нанесли удары по месту запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго" на территории Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
Нанесено поражение … по месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153-х районахговорится в сообщении
Кроме того, под ударами оказались предприятие военной промышленности и логистические центры ВСУ, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались украинскими боевиками.
Помимо этого, ВС РФ атаковали склады боеприпасов ВСУ.
Ранее Минобороны сообщило о поражении судна с военным грузом в украинском порту Южный, а также об освобождении населенного пункта Анновка у Доброполья в ДНР.