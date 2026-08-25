МО РФ сообщило об ударе по месту запуска ракет "Фламинго" на Украине

Армия России ударила по месту запуска дальнобойных ракет "Фламинго" МО РФ сообщило об ударе по месту запуска ракет "Фламинго" на Украине

Москва25 авг Вести.Российские войска нанесли удары по месту запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго" на территории Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Нанесено поражение … по месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153-х районах говорится в сообщении

Кроме того, под ударами оказались предприятие военной промышленности и логистические центры ВСУ, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались украинскими боевиками.

Помимо этого, ВС РФ атаковали склады боеприпасов ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило о поражении судна с военным грузом в украинском порту Южный, а также об освобождении населенного пункта Анновка у Доброполья в ДНР.