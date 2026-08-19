ВС РФ ударили по местам подготовки и запуска украинских ракет "Фламинго"

Армия РФ нанесла удары по местам запуска ракет "Фламинго" ВС РФ ударили по местам подготовки и запуска украинских ракет "Фламинго"

Москва19 авг Вести.Вооруженные силы РФ нанесли удар по предприятиям военной промышленности Украины, энергетическим, транспортным и логистическим объектам ВСУ, а также по местам подготовки и запуска крылатых ракет "Фламинго", сообщили в Минобороны РФ.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией. …Нанесено поражение предприятиям военной промышленности, логистическим центрам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго" отметили в военном ведомстве

Кроме того, поражены цехи сборки, места хранения БПЛА и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

В июле российская армия нанесла удары не менее чем по восьми предприятиям на Украине, где производили ракеты "Фламинго".