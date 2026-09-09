Москва9 сенВести.Российские военнослужащие нанесли удар по объектам логистики автомобильного пункта пропуска "Староказачье", которые Украина использует для доставки военных грузов на свою территорию. Об этом сообщили в Минобороны России.
Удар был нанесен в ночь на 9 сентября в рамках серии групповых атак по объектам военной промышленности, морским портам и логистическим центрам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Поражены: объекты логистики автомобильного пункта пропуска "Староказачье", используемые для доставки военных грузов на территорию Украинысказано в сообщении ведомства
ВС РФ также поразили инфраструктуру порта в Николаеве и сухогруз в Черном море. Кроме того, нанесен урон объектам оборонно-промышленного комплекса.