Москва9 сен Вести.Российские военнослужащие нанесли удар по объектам логистики автомобильного пункта пропуска "Староказачье", которые Украина использует для доставки военных грузов на свою территорию. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удар был нанесен в ночь на 9 сентября в рамках серии групповых атак по объектам военной промышленности, морским портам и логистическим центрам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Поражены: объекты логистики автомобильного пункта пропуска "Староказачье", используемые для доставки военных грузов на территорию Украины сказано в сообщении ведомства

ВС РФ также поразили инфраструктуру порта в Николаеве и сухогруз в Черном море. Кроме того, нанесен урон объектам оборонно-промышленного комплекса.