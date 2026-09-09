Минобороны: ВС РФ ударили по объектам ОПК, логическим центрам и порту на Украине

ВС РФ нанесли удар по объектам ОПК и логическим центрам на Украине Минобороны: ВС РФ ударили по объектам ОПК, логическим центрам и порту на Украине

Москва9 сен Вести.Вооруженные силы России ночью нанесли поражение военным объектам, расположенным в Киеве, а также Николаеве и Николаевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, российские войска в ночь на 9 сентября продолжили наносить групповые удары с использованием высокоточного оружия наземного и воздушного базирования, а также беспилотников по объектам военной промышленности, морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах украинской армии.

В городе Киев поражен склад предприятия по производству безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также комплектующих к ним говорится в заявлении

В Николаеве и Николаевской области поражены грузовой терминал "Ника Терра", используемый для хранения горюче-смазочных материалов и военного имущества Вооруженных сил Украины, а также цех по производству и склад хранения дронов.

Кроме того, нанесен удар по логистическим центрам "Метро", "АТП ЮТК", "Новая почта", "Николаев-2" и "Электротехника", которые используется для хранения военных грузов и имущества.

Также ВС РФ нанесли удар по складскому терминалу компании "Диметра", используемый для хранения военного имущества украинской армии.

Помимо этого, поражены складской терминал "Жовтневое" и электроподстанция "Трихаты", обеспечивающая работу порта Николаев.