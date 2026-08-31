Москва31 авг Вести.Российские военные за сутки нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также логическим центрам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно этой информации, удары была нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

Нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, логистическим центрам, используемым ВСУ, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, горючего и военного имущества сказано в сообщении

Кроме того, в материале сказано, что также были поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142-х районах.

Помимо этого, Минобороны РФ сообщило, в частности, что средства противовоздушной обороны РФ за сутки сбили в зоне проведения специальной военной операции семь управляемых авиационных бомб и 766 беспилотников ВСУ.