Средства ПВО сбили в зоне СВО семь управляемых авиабомб и 766 дронов противника

Силы ПВО сбили 7 управляемых бомб и 766 беспилотников ВСУ за сутки в зоне СВО Средства ПВО сбили в зоне СВО семь управляемых авиабомб и 766 дронов противника

Москва31 авг Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили в зоне проведения специальной военной операции семь управляемых авиационных бомб и 766 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что также были сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Сбиты семь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Ранее Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО в ночь на понедельник, 31 августа, уничтожили 239 украинских беспилотников над российскими регионами.